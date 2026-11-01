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Вечеринка на Маросейке

Центральный рынок, улица Маросейка, 4/2с1

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Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Центральному рынке на Маросейке — 8 лет.   Самый уютный фудхолл Москвы — Центральный рынок на Маросейке — отпразднует свой восьмой день рождения. Гостей ждут музыкальная программа и приветственные угощения.   Резиденты рынка также подготовили специальные предложения, которые будет действовать только один день по промокоду «Бесконечность». Например, в PIMS при покупке 2-х напитков – тапиока в подарок, а в GREEKS при любом заказе подарят батат фри с фетой и орегано. Всего гостей ждёт более 15 предложений.   На лайнапе: диджеи Electodog и Kosta.

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