Центральному рынке на Маросейке — 8 лет. Самый уютный фудхолл Москвы — Центральный рынок на Маросейке — отпразднует свой восьмой день рождения. Гостей ждут музыкальная программа и приветственные угощения. Резиденты рынка также подготовили специальные предложения, которые будет действовать только один день по промокоду «Бесконечность». Например, в PIMS при покупке 2-х напитков – тапиока в подарок, а в GREEKS при любом заказе подарят батат фри с фетой и орегано. Всего гостей ждёт более 15 предложений. На лайнапе: диджеи Electodog и Kosta.