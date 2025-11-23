Тебя и твоего пушистого друга ждёт яркая программа, посвящённая заботе о питомцах, их досугу и укреплению связи между людьми и животными: — dog-market: широкий выбор товаров для ваших хвостиков — от стильной амуниции и одежды до полезных лакомств и аксессуаров; — бесплатные консультации профессионального кинолога, ветеринара, стоматолога и грумера; — возможность пройти льготное чипирование с внесением данных в общероссийскую базу; — полезные лекции для ответственных владельцев и мастер-класс на тему «Выдержка: как научить собаку спокойно ждать» от эксперта Екатерины Карповой — кинолога с 17-летним опытом из онлайн-школы «Мир глазами собак»; — совместная растяжка для вас и вашего питомца от студии растяжки Ne Derevo; — показ мод в стиле family look, где вы сможете пройтись по ковровой дорожке со своим хвостиком и сделать классные парные фото; — турнир по крестикам-ноликам; — стразы и блеск-тату для ваших питомцев; — многочисленные подарки и сюрпризы от партнёров праздника. Вход свободный.