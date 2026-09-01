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Вечер живых историй на английском языке со сцены

Российская государственная библиотека для молодёжи, Большая Черкизовская улица, 4к1

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+

Про событие

Вечер, где реальные люди выходят на большую сцену и делятся личными вдохновляющими историями перед живой аудиторией на английском языке. Реальные люди выходят на большую сцену и рассказывают истории из своей жизни, о событиях, решениях, ошибках, страхах, встречах и моментах, которые что-то изменили. Здесь нет оценок и исправлений. Есть человек, его история, сцена и аудитория. Можно прийти как зритель и послушать настоящие истории, познакомиться с интересными людьми и провести вечер в необычной атмосфере. Тут верят, что некоторые вещи невозможно получить только в теории. Иногда нужно просто выйти на сцену и прожить настоящий опыт. Язык мероприятия: английский

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