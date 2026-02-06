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Каждую пятницу и субботу в Perepel bar проходят концерты с 22:00 Место, где классика сочетается с бунтарским духом и каждый вечер становится незабываемым, особенно по пятницам и субботам. 6 февраль — ночь рок-н-ролла с бэндом Mister Twister, 7 февраля — зажигательная ночь с певицей Оксаной Мухиной (кавер версии российских и зарубежных хитов) Настойки, ритм, танцы ждут тебя Бронирование столиков обязательно
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