Каждую пятницу и субботу в Perepel bar проходят концерты с 22:00 Место, где классика сочетается с бунтарским духом и каждый вечер становится незабываемым, особенно по пятницам и субботам. 6 февраль — ночь рок-н-ролла с бэндом Mister Twister, 7 февраля — зажигательная ночь с певицей Оксаной Мухиной (кавер версии российских и зарубежных хитов) Настойки, ритм, танцы ждут тебя Бронирование столиков обязательно