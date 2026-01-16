Слушай винил, пей сидр и вкусно ешь. Можно купить винтажный винил в отличном качестве и заказать пластинку по исполнителю или жанру. Бронируются места, а не конкретные столики — свободная посадка. Депозит невозвратный, но учитывается при оплате заказа на мероприятии (250р.)