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Вечер ваших историй

Хлеб и вино Тверская
Тверская, 12/2

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+

Про событие

«Мотылёк» — это не просто клуб, это тёплое сообщество, где ценят не талант рассказчика, а искренность. Как это работает? В центре стоит шляпа. Ты пишешь своё имя и бросаешь внутрь. Ведущий вслепую выбирает имя. У тебя есть 5 минут, чтобы рассказать историю, которая изменила тебя. Остальные — слушают. Не оценивают. Не советуют. Для кого это? Ты устал от пустых разговоров и хочешь глубины. У тебя есть история, которой ты ни с кем не делился. Ты просто хочешь провести вечер в уютной, камерной обстановке. Каждую среду, сбор гостей в 19:00, начало историй в 20:00 Вход свободный, но по регистрации. Количество мест ограничено.

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