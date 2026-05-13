«Мотылёк» — это не просто клуб, это тёплое сообщество, где ценят не талант рассказчика, а искренность. Как это работает? В центре стоит шляпа. Ты пишешь своё имя и бросаешь внутрь. Ведущий вслепую выбирает имя. У тебя есть 5 минут, чтобы рассказать историю, которая изменила тебя. Остальные — слушают. Не оценивают. Не советуют. Для кого это? Ты устал от пустых разговоров и хочешь глубины. У тебя есть история, которой ты ни с кем не делился. Ты просто хочешь провести вечер в уютной, камерной обстановке. Каждую среду, сбор гостей в 19:00, начало историй в 20:00 Вход свободный, но по регистрации. Количество мест ограничено.