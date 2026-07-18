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Вечер в особняке: Музыка большого кино

Особняк Прове, Новая Басманная улица, 22/2с1

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от 2000₽ до 5500₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Исторический особняк XIX века в центре Москвы. Золотой свет сотен свечей. Камерный зал на 100 гостей. Киномузыка, которую ты знаешь наизусть. Что тебя ждёт: — Бархатная фотозона Отдельная комната. Бархатные драпировки, интерьеры XIX века и профессиональный фотограф, который знает, как снять тебя именно в этой атмосфере. Не селфи на фоне стены — портрет гостя закрытого светского вечера. Каждый кадр выглядит как обложка. — Концерт при свечах Интерстеллар. Игра престолов. Властелин колец. Гарри Поттер. Твин Пикс. Пираты карибского моря. Король Лев. Темы, которые ты слышал/а в любимых фильмах, — теперь живым ансамблем, в историческом зале. — Артисты Фортепиано. Две скрипки. Виолончель. Перкуссия Узнаваемые темы сменяются более тихими эпизодами, и каждый номер становится маленькой сценой из твоего собственного фильма. — Закрытый особняк Прове Лепнина, высокие потолки, старые зеркала и свет свечей, отражающийся в стекле. Здесь не проводят рядовые мероприятия — здесь собираются те, кто предпочитает камерный формат без толпы и суеты. Всего сто гостей, каждый — на расстоянии вытянутой руки от музыки. Вечер начинается в 19:15.

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