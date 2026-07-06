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Вечер современной поэзии

Бар «Оригинал», улица Земляной Вал, 9А

Начало:

Завершение:

3000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Любовь и боль, вдохновение и разочарование, ностальгия и надежда на будущее — вечные темы жизни и искусства. Но как они звучат на языке современности? Ты хорошо знаком с классической поэзией, и у тебя наверняка есть строки, которые сопровождают тебя годами. Но что, если голоса, способные так же глубоко тронуть, звучат совсем рядом — среди современников? Современная поэзия говорит с тобой на одном языке и переживает те же встречи и расставания, сомнения и влюблённости. В её строках удивительно легко узнать себя и вдруг почувствовать, что кто-то уже сумел облечь в слова то, что ты сам когда-то не мог выразить. Читает: Андрей Мартынов, актёр театра и кино. В сопровождении камерного ансамбля — фортепиано, саксофона, баса и ударных — тебе прочтут стихи поэтов современности под живую музыку. Это будет вечер живых голосов, искренних интонаций и разговоров о самом важном. Для тебя прозвучат стихи главных поэтов XXI века и малоизвестных авторов, чьи имена, возможно, станут для тебя настоящим открытием. Современные песни, уже успевшие стать новой классикой, продолжат этот разговор языком музыки. Это вечер, в котором поэзия перестаёт быть страницей в книге и становится тем, чем была всегда, — живым искусством, способным объединять, волновать и напоминать о самих себе.

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