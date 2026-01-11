ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Вечер «Русская душа»

Подмосковные вечера, деревня Жуковка, 205

Начало:

Завершение:

от 9000₽ до 72000₽
Возраст 16+
Концерты
Необычное

Про событие

От первого бокала — ко вкусам, которые продолжают сценарий вечера. От величественной русской классики — к солнечным мелодиям праздника. От знакомых мелодий — к общему пению. И всё это — в свете тысяч свечей. Что входит: Welcome-сет от ресторана «Подмосковные вечера»; Живая музыка и вокал; 2000 свечей — знакомое пространство в совершенно ином свете; Паузы становятся частью вечера и усиливают общее ощущение. Дресс-код: Коктейльный

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Йога во дворце
Йога во дворце

8000₽

Концерт-ретрит на коврах: «Цветы и птицы»
Выбор редакции
Концерт-ретрит на коврах: «Цветы и птицы»

от 2750₽

День фортепиано
День фортепиано

от 3500₽

Skeilz. Рок в женщине
Skeilz. Рок в женщине

от 800₽

Концерт рок-группы Rockets
Концерт рок-группы Rockets

от 3700₽

Ночь Рока. Rocklike
Ночь Рока. Rocklike

от 0₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьи