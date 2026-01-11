От первого бокала — ко вкусам, которые продолжают сценарий вечера. От величественной русской классики — к солнечным мелодиям праздника. От знакомых мелодий — к общему пению. И всё это — в свете тысяч свечей. Что входит: Welcome-сет от ресторана «Подмосковные вечера»; Живая музыка и вокал; 2000 свечей — знакомое пространство в совершенно ином свете; Паузы становятся частью вечера и усиливают общее ощущение. Дресс-код: Коктейльный