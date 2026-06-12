Представь вечер в исторической резиденции Екатерины II: величественная архитектура XVIII века, изящные готические арки и сияние тысячи свечей. Главным героем вечера станет орган — один из самых впечатляющих музыкальных инструментов в истории. Его глубокое, насыщенное звучание дополнят скрипка, флейта и арфа, создавая удивительную атмосферу, в которой знакомые мелодии пробуждают самые яркие чувства и эмоции. Для тебя прозвучат шедевры классической музыки и хиты мирового кинематографа. Ты удивишься, как много классических произведений узнаешь с первых нот. Торжественная Токката Баха, знаменитая «Аве Мария», музыка из «Дюны», «Гладиатора» и «Игры престолов» — мелодии, которые ты наверняка слышал в кино и самых разных моментах жизни. За полчаса до начала каждого зрителя ждёт комплимент — бокал игристого, включённый в стоимость билета. Для гостей за рулём предусмотрена вода. Для вечера приветствуется дресс-код Cocktail — элегантные костюмы, рубашки, изящные платья и туфли. Надень то самое платье или любимый костюм и стань частью красивого музыкального вечера. В случае несоответствия дресс-коду организатор вправе ограничить вход на мероприятие. 12 и 13 ноября в 20:00