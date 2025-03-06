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Вечер ностальгии по неслучившемуся будущему

ДК Рассвет
Столярный переулок, 3к15

Начало:

Завершение:

1400₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Hauntology. Vol. 2 — концерт кураторского проекта композитора Дмитрия Мазурова. Основная идея цикла Hauntology — музыка вне жанровых ограничений, выражающая идеи и образы хонтологии. Хонтология — ностальгия по будущему, о котором мы мечтали в прошлом, но которое не стало реальностью в настоящем. В программе концерта: David Lang, Pawel Szymanski, Gerard Pesson, Burial, Boards Of Canada, Richard D. James, ANOHNI, Дмитрий Мазуров и Hauntology live.

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