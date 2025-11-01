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[отменено] Вечер неоклассики: Людовико Эйнауди

Signature Art, Котельническая набережная, 1/15кВК

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от 2900₽ до 5000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Романтический осенний вечер в легендарной высотке на Котельнической набережной. Людовико Эйнауди — символ современной неоклассики. Его музыка — это сочетание минимализма и эмоции, внутренней тишины и силы. Каждая композиция будто отражает свет города в ночном окне и приглашает заглянуть внутрь себя. В этот вечер ты также услышишь и других представителей чарующего жанра: Hans Zimmer, Joep Beving, Alexandre Desplat, Josiah Austin, Yann Tiersen. Тебя ждёт редкое исполнение великих композиций, на таких инструментах, как арфа, флейта, скрипка и виолончель от самого нежного квартета — Глория. Концерт пройдёт в необычном ресторане-галерее Signature Art, в самом сердце столицы, под звездой высотки. Вкуснейшая авторская европейская кухня, художественное исполнение блюд, знаменитое гостеприимство и высочайший уровень сервиса. Здесь ты сможешь пройтись по интересной выставке картин, почувствовать дух легендарной высотки и вдохновение ART пространства.

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