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Вечер кубинского джаза на крыше

Signature Art, Котельническая набережная, 1/15кВК

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от 2900₽ до 5000₽
Возраст 0+
Концерты

Про событие

Музыкальное путешествие по волнам латиноамериканского джаза вместе с виртуозами кубинской сцены: Dariel Rene — вокал Yuenior Salvador — клавиши Начнут с Гаваны, где услышишь ту самую классику кубинского джаза, ставшую визитной карточкой острова. Вспомнишь 1940-е, услышишь 1980-е и познакомишься с композициями авторов нового поколения. Программа вечера будет исполнена подлинными представителями латиноамериканской культуры, зарекомендовавшими себя настоящими виртуозами, благодаря мастерству и оригинальности исполнения. Непревзойденный тембр голоса Дариэля Рене, полюбившийся уже не одному поколению слушателей, раскроет даже хорошо знакомые композиции с новой стороны, чтобы ещё раз показать всю красоту и многогранность латиноамериканской музыки.

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