Иногда фильм заканчивается, а разговор только начинается. Первый вечер проекта «После титров». Познакомишься за бокалом игристого или чашкой чая, посмотришь «Планету Ка-Пэкс», а потом останешься обсуждать фильм в компании людей, которым действительно интересно кино. Тематические закуски по мотивам фильма, уютная атмосфера и камерное пространство в центре Москвы. Приходи вдвоём — скидка 20% (800р. вместо 1000р.). Количество мест ограничено. Место проведения: Камерное пространство в центре Москвы. Точный адрес отправят участникам после регистрации. Для тех, кто любит хорошее кино, интересные разговоры и хочет познакомиться с новыми людьми. В стоимость входит: • просмотр фильма; • приветственный напиток (игристое/чай); • тематические закуски; • обсуждение после фильма. Формат: Знакомство > фильм > обсуждение после титров. Не нужно разбираться в кино и иметь опыт участия в киноклубах. Достаточно желания провести хороший вечер. Чтобы забронировать место, напиши в ТГ.