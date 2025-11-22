Организаторы решили объединить увлечение la musique francaise и сделать изысканный вечер при свечах в гостиной для тебя, если хочешь познакомиться с французской музыкальной эстетикой. Организаторы подготовили специальную программу, чтобы ты смог оставить за порогом все заботы, уютно расположиться в кресле у камина с бокалом вина и насладиться звучанием винилового проигрывателя. Вместе с педагогом послушаешь произведения французских исполнителей разных времён, посмотришь отрывки из самых красивых клипов и выполнишь увлекательные задания. А ещё поделишься любимыми треками, так что уйдёшь с пополнившейся коллекцией к прослушиванию! Здесь можно насладиться атмосферой камерного салона, найти вдохновение и получить удовольствие от приятной компании осенним вечером за бокалом вина.