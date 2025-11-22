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Вечер французской музыки в гостиной

Le Club Frenchie, Тверская улица

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Завершение:

2500₽
Возраст 18+
Вечеринки
Еда

Про событие

Организаторы решили объединить увлечение la musique francaise и сделать изысканный вечер при свечах в гостиной для тебя, если хочешь познакомиться с французской музыкальной эстетикой. Организаторы подготовили специальную программу, чтобы ты смог оставить за порогом все заботы, уютно расположиться в кресле у камина с бокалом вина и насладиться звучанием винилового проигрывателя. Вместе с педагогом послушаешь произведения французских исполнителей разных времён, посмотришь отрывки из самых красивых клипов и выполнишь увлекательные задания. А ещё поделишься любимыми треками, так что уйдёшь с пополнившейся коллекцией к прослушиванию! Здесь можно насладиться атмосферой камерного салона, найти вдохновение и получить удовольствие от приятной компании осенним вечером за бокалом вина.

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