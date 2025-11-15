В сырую и серую погоду что может быть лучше чашки горячего чая под добрый мультик? В программе вечера авторские мультфильмы, участники и победители фестивалей. Каждый кадр этих работ нарисован вручную, также есть и кукольная анимация. Режиссёры и художники расскажут о процессе, покажут эскизы и куклы. СЮРПРИЗ вечера: встреча и показ картин от известной художницы Наталии Лукомской (серия картин «Про Девочку» — о внутреннем мире, о понимании себя и своего пути, терапия через искусство). Запись в комментариях к посту.