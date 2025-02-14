14 февраля — это не только День св. Валентина, но и официальный Всемирный день исцеления звуком. Пройдет концерт Николая Льговского — профессионального музыканта-ударника, эксперта по оздоровлению с помощью звука, автора музыки для гонгов и обладателя самой большой коллекции гонгов в России. На вечер, находящийся на пересечении концертной практики и звукотерапии, будут продаваться как обычные билеты, так и 10 особенных — в центре пространства, то есть внутри периметра гонгов, где сходятся все звуковые потоки. Николай Льговский: «Гонги — моя особая страсть, у меня их более 40, диаметром от 18 до 125 сантиметров. Ты услышишь и прочувствуешь телом оздоровительные вибрации гонгов в сочетании с большим набором уникальных плоских бронзовых колоколов-бил, изготовленных легендарным Александром Жихаревым. Звуки гонгов дарят расслабление, ощущение спокойствия и «перезарядки».