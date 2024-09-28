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Вдовий пароход

Театр города М.
Пречистенский переулок, 20

Начало:

Завершение:

от 2400₽ до 3300₽
Возраст 12+
Спектакли

Про событие

Вынужденная коммунальная жизнь порождает чудовищное отчуждение, подпитываемое нищетой материальной и духовной. Какова цена, которую платит женщина за способность приспосабливаться ко всему? Сколько в ней останется душевного тепла, сострадания, оптимизма? Это внутренний конфликт между силой духа, жаждой жизни и малодушием, властью привычек и бытовых проблем. Женщина бесконечно разрываема заботами, работой, чтобы быть философом и наблюдателем, она также чрезвычайно вынослива, поэтому судьба должна очень долго и беспощадно ломать ее, чтобы наконец сломить. Героини И Грековой несут на своих плечах страшные тяготы военного и послевоенного времени. Способны ли они сохранить в себе моральные и этические качества человеческой натуры или их вытеснит звериный инстинкт выживания… Драма в двух действиях: 2 часа 30 минут с антрактом. Источник: https://www.mtheat.ru/

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