Вдовий пароход
Пречистенский переулок, 20
Начало:
Завершение:
от 2400₽ до 3300₽
Возраст 12+
Спектакли
Про событие
Вынужденная коммунальная жизнь порождает чудовищное отчуждение, подпитываемое нищетой материальной и духовной. Какова цена, которую платит женщина за способность приспосабливаться ко всему? Сколько в ней останется душевного тепла, сострадания, оптимизма? Это внутренний конфликт между силой духа, жаждой жизни и малодушием, властью привычек и бытовых проблем. Женщина бесконечно разрываема заботами, работой, чтобы быть философом и наблюдателем, она также чрезвычайно вынослива, поэтому судьба должна очень долго и беспощадно ломать ее, чтобы наконец сломить. Героини И Грековой несут на своих плечах страшные тяготы военного и послевоенного времени. Способны ли они сохранить в себе моральные и этические качества человеческой натуры или их вытеснит звериный инстинкт выживания… Драма в двух действиях: 2 часа 30 минут с антрактом. Источник: https://www.mtheat.ru/
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