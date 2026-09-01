Вечер тотального отдыха: пилатес под реплики Габи Солис, виньяса под шум моря, диджитал-детокс и удовольствие от создания красоты руками. Для тела: — 18:00–18:50 — пилатес под «Отчаянных домохозяек» от Эры пилатеса — 19:00–19:50 — хатха от КАМА: лес на экранах, пение птиц и тишина в голове — 20:00–20:50 — текучая виньяса от КАМА под шум моря — 21:00–21:50 — винная растяжка под ритм и блюз от Stretch Today Для радости созидания: два мастер-класса от Soulmates, чтобы забрать домой частичку этого вечера: — 18:00–20:00 — интерьерные картины текстурной пастой — 20:30–22:00 — создание диско-кашпо