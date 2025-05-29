На лекции ты познакомишься с биографией Василия Кандинского. Говорят, он мог бы стать блестящим учёным, писателем или чиновником, но уже на заре своего успеха бросил всё ради искусства. Спустя 100 лет о нём говорят так: «Всемирно известный русский художник с музыкальным слухом и юридическим образованием, положивший начало абстракционизму в живописи, написавший об этом две книги и затем преподававший живопись в первой школе дизайна — германском Баухаузе». Читая такое описание, трудно не задаться вопросами: — Что же так сильно впечатлило Кандинского, что заставило его кардинально изменить направление деятельности? — Как произошло его мистическое озарение, повлиявшее на открытие беспредметности? — Как понять беспредметность и что скрывается за бесформенными линиями и пятнами цвета? — Как Кандинский оказался в Германии? — Как он стал лидером «Синих всадников»? — Кто вдохновил его на всё это? Об этом и не только расскажет Александра Солдатова — художник-дизайнер, автор и ведущая образовательных программ об искусстве XX века, арт-терапевт. В стоимость входят: — лекция; — основное блюдо; — десерт; — бокал вина или чай/кофе; — репортажная съёмка.