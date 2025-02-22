Василий Бейнарович: «Фауст 21 века»
Восточная ул., 4, к. 1
Начало:
Завершение:
от 1100₽ до 3300₽
Возраст 16+
Спектакли
Необычное
Про событие
Приходи на новый творческий эксперимент Василия Бейнаровича. Это выступление - пролог к новой вехе творческого восприятия. Моноспектакаль, который вдохновит на жизнь. О чем же будет история которую ты увидишь на сцене? О каждом из присутствующих! Ты задавался вопросом, не сходишь ли ты с ума, блуждая в лабиринте своей души, сознания и сердечных тягот. Вместе с Василием ты проживёшь путь от рождения человеческой личности до падения на дно пороков и психологической травмы. Это история о том, что происходит в человеческом сознании. О том, как можно победить самих себя в борьбе с внутренними демонами. Наедине друг с другом и с самими собой, участники и поплачут, и посмеются. А в конце зададутся важными вопросами о жизни и смерти. Лектор: Бейнарович Василий Александрович - врач-психиатр, психотерапевт. Автор Ютьюб проекта Faust21century посвященного исследованию психопатологии девиантов и различных маньяков.
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