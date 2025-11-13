Мощный сплав славянского эпика и скандинавской мифологии. На один вечер московский клуб Eclipse превратится в пространство скандинавской сказки. Здесь электронная музыка смешивается с этническими инструментами и хоровым песнопением, погружает слушателей в атмосферу древних времён, храбрых воителей и загадочных обрядов. Это уникальный звуковой перфоманс на стыке электронных жанров (от техно и драм'н'бейса до хардкора) и живой музыки. Артисты выступают в образах, используя различную атрибутику старинных времён. Щиты, топоры, шкуры животных и факелы. Ожидается не только настоящая электронная буря, но и акустический блок с живыми инструментами и эксклюзивными концертными аранжировками. Специальный гость и дорогой друг — Gilava. Приедет чтобы поддержать Варяга, исполнить несколько своих бэнгеров и конечно же, совместные треки. Приветствуются костюмы/наряды и атрибутика, подходящая под атмосферу. За крутые и креативные варианты будут дарить подарки и разыгрывать призы.