Варвара Визбор — московская певица, которая стала популярной после того, как появилась на шоу «Голос». Прослушивание Варвара не прошла — зато полюбилась миллионам зрителей. До перезапуска музыкальной карьеры она училась в Щукинском училище и пела в джаз-барах, а теперь вместе со своим коллективом на сольных концертах Варвара создаёт неповторимый узор из авторской песни, джаза, рока и электронной музыки. В программу зимнего концерта в «16 Тонн» вошли избранные композиции из всех студийных альбомов и, конечно же, всеми любимые песни, написанные дедушкой и бабушкой Варвары — Юрием Визбором и Адой Якушевой.