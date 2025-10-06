Пять лет без Эдди Ван Халена: группа Silverado исполнит лучшие хиты Van Halen в МТ Баре. Грандиозный трибьют охватит обе легендарные эры группы — с Дэвидом Ли Ротом и Сэмми Хагаром. В этот вечер в сет-лист Silverado также впервые войдут песни с альбома Woman And Children First которому в этом году исполнилось 45 лет. Сбор гостей в 20:00, начало в 20:30.