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Пять лет без Эдди Ван Халена: группа Silverado исполнит лучшие хиты Van Halen в МТ Баре. Грандиозный трибьют охватит обе легендарные эры группы — с Дэвидом Ли Ротом и Сэмми Хагаром. В этот вечер в сет-лист Silverado также впервые войдут песни с альбома Woman And Children First которому в этом году исполнилось 45 лет. Сбор гостей в 20:00, начало в 20:30.
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