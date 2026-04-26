Валерия Яковлева с большим сольным концертом в Москве. Звезда женской стендап комедии, актриса, блогер с многомиллионными просмотрами её рилсов, участница шоу «Женский стендап» едет с концертом, чтобы подарить тебе порцию отборной семейной комедии и устроить настоящий праздник! Валерия — универсальный комик, будет смешно всем и молодежи, и мамам, и бабушкам. После концерта можно сделать селфи с артистом.