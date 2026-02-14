Если банальные розовые сердечки и приторный романтик — это не твоё, то есть план Б: Весь день будут признаваться в любви специальными коктейлями, а не валентинками. С 18:00 до 20:00 разомнёшь мозги задорным Мяу Квизом. С 20:00 Купидон в лице DMC Tigrulya задаст тон тусовке с барными интерактивами, приколами и знакомствами. С 22:00 очаровательная вокалистка Виктория Чарноцкая даст тебе повод выпустить пар под мощные хиты. С 00:00 до утра топчи танцпол и танцуй сидя под хиты 2000-х с DJ Jonny — главное, дай себе волю и наслаждайся. За SMS в эту ночь бывшему или бывшей плеснут настойку, а чтобы план Б точно сработал, лучше забронировать столик.