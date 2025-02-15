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Valentine's day
Шмитовский проезд, 32Ас1
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от 0₽ до 2499₽
Возраст 18+
Вечеринки
Фестивали
Про событие
В этот вечер местом встречи станет площадка ATMOSPHERE, которая вмещает 3000 человек — будет просторно и весело! На вечеринке будет множество тематических активностей, фотозона, маркет и тату зона. В лайнапе вечера: NKEEEI • UNIQE • ARTEM SHILOVETS • PINQ КАК ПОПАСТЬ НА ВЕЧЕРИНКУ? ПО ПРИГЛАШЕНИЮ: FREE - первые 400 человек (Возможность зайти бесплатно по приглашению в первый час вечеринки). Чтобы узнать условия получения приглашения, читай пост в тг — https://t.me/offjollyear/2247 Одевайся красиво и приходи трезвым, будет работать фейс-контроль. FC/DC
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