Сольный концерт Вадима Постильного — стендап-комика, участника популярных Ютуб-проектов «Разгоны», «Книжный клуб» и «Самый умный комик». В программе — лучшие шутки, новый материал и фирменный юмор Вадима: точные наблюдения, самоирония и нестандартный взгляд на привычные вещи.