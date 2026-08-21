Вадим Постильный
улица Покровка, 17с5
Начало:
Завершение:
от 1000₽ до 2300₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Сольный концерт Вадима Постильного — стендап-комика, участника популярных Ютуб-проектов «Разгоны», «Книжный клуб» и «Самый умный комик». В программе — лучшие шутки, новый материал и фирменный юмор Вадима: точные наблюдения, самоирония и нестандартный взгляд на привычные вещи.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи