В своём репертуаре: камерные читки в усадьбе
Старая Басманная, 15Ас4
Начало:
Завершение:
2500₽
Возраст 18+
Спектакли
Про событие
Камерный театрально-литературный вечер, где оживают голоса великих авторов и звучат тексты, пережившие века. Произведения мировой драматургии выбираются случайным образом — словно сами тексты призывают к разговору. Участники будут читать по ролям, как это делали в тёплых гостиных XIX века, за чашкой чая и под аромат вкусной выпечки. Это не спектакль и не лекция — это живое участие, импровизация, исследование. Здесь нет зрителей — есть только соучастники: ты не просто слушаешь, ты проживаешь, пробуешь, исследуешь силу слова и актёрскую игру, даже если никогда не стоял на сцене. Сбор гостей: 19:00 Начало: 19:30 В стоимость билета входит чай и угощения в каминном зале.
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