Камерные читки мировой драматургии в старинной усадьбе. «В своём репертуаре» — это камерный театрально-литературный вечер, где оживают голоса великих авторов и звучат тексты, пережившие века. Произведения мировой драматургии выбираются случайным образом — словно сами тексты зовут нас к разговору. Тут будут читать по ролям, как это делали в тёплых гостиных XIX века, за чашкой чая и под аромат домашней выпечки. Это не спектакль и не лекция — это живое участие, импровизация, исследование. Здесь нет зрителей — есть только соучастники: ты не просто слушаешь, ты проживаешь, пробуешь, исследуешь силу слова и актёрскую игру, даже если никогда не стоял на сцене. Твой проводник в мировую драматургию: Дарья Савинова — режиссёр, преподаватель Московской школы кино, филолог, выпускница ВГИКа (мастерская В.Б. Ахадова). Сбор гостей: 19:00 Начало: 19:30 В стоимость билета входят лёгкие угощения.