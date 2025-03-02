В новой программе камерного оркестра Vox cordis объединены сочинения двух друзей и соратников — Альфреда Шнитке и Арво Пярта. Их объединяет обращение к «старинному стилю», то есть музыке прошлого — в самом широком смысле. Так, Концерт для фортепиано и струнных (1979) Шнитке изначально был снабжен парадоксальным подзаголовком «вариации не на тему»: тема строгого хорала полностью появляется лишь в конце, как бы кристаллизуясь из вариаций отдельных её элементов, причем самых разнородных — от додекафонии до вальса и джазовой импровизации. «Сюита в старинном стиле» (1972), сделанная из саундтрека к фильму Михаила Швейцера «Прощание с Петербургом» — аккуратная и одновременно ироничная стилизация под барочную музыку. Во «Fratres» (1977) Арво Пярт пробует свою новую на тот момент композиторскую технику tintinnabuli, вдохновленную музыкой допалестриновского периода, григорианскими хоралами, распевами православных псалмов. Эта строгая техника, которую сам автор называл «бегством в добровольную нищету», опирается на чёткие алгоритмические структуры и позволят соединить динамику и статику. Несмотря на внешнюю «красивость», tintinnabuli безусловно наследует также и ригоризму послевоенного авангарда. «Stabat Mater» (1985), сочинение более позднего периода, опирается на те же принципы. Программа: Альфред Шнитке Концерт для фортепиано и струнных Сюита в старинном стиле — Пастораль — Балет — Пантомима Арво Пярт «Fratres» для скрипки соло, струнного оркестра и перкуссии. «Stabat Mater» для вокального трио и струнного оркестра с квартетом Камерный оркестр Vox Cordis Художественный руководитель и дирижер — Серафим Яковлев Солисты — Андрей Алейников, Кристина Попова, Натали Антропова, Иван Бабкин