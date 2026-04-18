Прогулка по дореволюционным клубам Москвы с посещением знаменитого Английского клуба на Тверской. Гид — историк Ольга Василискова. «В палате Английского клоба (Народных заседаний проба); Безмолвно в думу погружен, О кашах пренья слышит он» В этих строках из «Евгения Онегина» Александр Сергеевич Пушкин несколько иронично отзывается о знаменитом Английском клубе. Тем не менее, у этого клуба знаменательная история, а членами его было немало выдающихся людей, таких как Н.М. Карамзин, П. А Вяземский, декабристы С. Г Волконский, М.С. Лунин, братья Тургеневы, историк М.П. Погодин, актёр М.С.Щепкин, писатель М.Н. Загоскин и многие другие. Английский клуб — один из первых российских джентльменских клубов, центр дореволюционной российской общественной и политической жизни. Он славился обедами и карточной игрой в специальной «инфернальной» комнате. Здесь в непринуждённой обстановке собиралась элита московского общества, обсуждала вопросы внутренней и внешней политики, светские сплетни и определяла общественное мнение. Дворец на Тверской 21, где до революции располагался Английский клуб, прожил несколько жизней. До переезда сюда Английского клуба, это был знаменитый на всю Москву дворец графа Льва Кирилловича Разумовского. Слегка улыбающиеся львы на воротах напоминают своим видом, что они охраняют дворец графа Льва, или, как хозяина называли на французский манер — графа Леона. Когда-то и их в «Евгении Онегине» увековечил Пушкин: «Балконы, львы на воротАх, И стаи галок на крестах». После революции здесь был центральный музей Революции СССР и, наконец, сейчас находится Государственный центральный музей современной истории России. Во дворце сохранены исторические интерьеры Английского клуба, но при посещении музея они недоступны для осмотра. Увидеть их возможно только в рамках экскурсии, посвящённой истории клуба. Прежде чем отправишься на экскурсию в этот замечательный дворец, совершишь небольшую прогулку от метро Охотный ряд до Тверской, чтобы поговорить и о других дореволюционных клубах Москвы. Начнёшь путь от Благородного Дворянского собрания и пройдёшь мимо исторических зданий Немецкого, Купеческого, Докторского клубов, чтобы поговорить об истории и значении этого яркого явления дореволюционной общественной жизни. Место встречи увидишь после записи. Предварительная покупка билетов через сайт обязательна.