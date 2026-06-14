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Фестиваль творчества, музыки и практик на крыше. Эстатик-танцы, диджей-сеты и живые инструменты, гвоздестояние, медитации, осознанный лекторий, исцеление звуков (sound healing), дизайнерский маркет, галерея художников. Насыщенная программа на 5 локациях. — Эстатик-танцы — Нетворкинг — Авторские практики — Гвоздестояние — Маркет и консультации — Творческие мастер-классы — Арт-галерея
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