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В одном ритме (One Pulse Festival)

Campus Loft, Самокатная улица, 4с19

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от 555₽ до 2555₽
Возраст 6+
Выставки
Фестивали

Про событие

Фестиваль творчества, музыки и практик на крыше. Эстатик-танцы, диджей-сеты и живые инструменты, гвоздестояние, медитации, осознанный лекторий, исцеление звуков (sound healing), дизайнерский маркет, галерея художников. Насыщенная программа на 5 локациях. — Эстатик-танцы — Нетворкинг — Авторские практики — Гвоздестояние — Маркет и консультации — Творческие мастер-классы — Арт-галерея

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