Фестиваль творчества, музыки и практик на крыше. Эстатик-танцы, диджей-сеты и живые инструменты, гвоздестояние, медитации, осознанный лекторий, исцеление звуков (sound healing), дизайнерский маркет, галерея художников. Насыщенная программа на 5 локациях. — Эстатик-танцы — Нетворкинг — Авторские практики — Гвоздестояние — Маркет и консультации — Творческие мастер-классы — Арт-галерея