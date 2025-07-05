Погрузись в атмосферу золотого джаза и элегантности 50-х годов. На панорамной крыше Omega Rooftop состоится атмосферный концерт «В джазе только девушки» — вечер, наполненный романтикой, винтажными мелодиями и нежным шармом. Raykhona & jazz band подарит тебе незабываемое музыкальное путешествие: джазовые хиты Эллы Фицджеральд, Джули Лондон, Нэт Кинг Кола, а также знаковые композиции из «Some Like It Hot», «Moon River» и других легендарных произведений. В этот вечер тебя ждут не только потрясающие мелодии, но и атмосферные коктейли и бокалы с игристым шампанским, чтобы каждый гость почувствовал себя частью этого волшебного вечера. Пузырики в бокале, мягкий свет заката и вкусные коктейли в баре — идеальный аккомпанемент к незабываемым впечатлениям. Панорамный вид на Цветной бульвар и Останкинскую башню только усилит магию момента. Это будет вечер, который захочется повторить.