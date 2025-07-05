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«В джазе только девушки»: Джазовый концерт в стиле 50-х на панорамной крыше

Omega Rooftop, Цветной бульвар, 15с1

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от 1200₽ до 2300₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Погрузись в атмосферу золотого джаза и элегантности 50-х годов. На панорамной крыше Omega Rooftop состоится атмосферный концерт «В джазе только девушки» — вечер, наполненный романтикой, винтажными мелодиями и нежным шармом. Raykhona & jazz band подарит тебе незабываемое музыкальное путешествие: джазовые хиты Эллы Фицджеральд, Джули Лондон, Нэт Кинг Кола, а также знаковые композиции из «Some Like It Hot», «Moon River» и других легендарных произведений. В этот вечер тебя ждут не только потрясающие мелодии, но и атмосферные коктейли и бокалы с игристым шампанским, чтобы каждый гость почувствовал себя частью этого волшебного вечера. Пузырики в бокале, мягкий свет заката и вкусные коктейли в баре — идеальный аккомпанемент к незабываемым впечатлениям. Панорамный вид на Цветной бульвар и Останкинскую башню только усилит магию момента. Это будет вечер, который захочется повторить.

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