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  2. События

В детстве я мечтала быть Кэрри, а теперь Самантой

Едва знакомы 5.0
Большой Козловский переулок, 13/17

Начало:

Завершение:

от 4000₽ до 7500₽
Возраст 18+
Кино
Необычное
Еда

Про событие

Атмосфера совместных просмотров сериала «Секс в большом городе» очень напоминает встречу с подружками, где все за одно, желают друг другу только крутые гадания, cмеются и поддерживают героинь. В программе: просмотр 4 серий на английском языке с субтитрами. Из напитков: приветственный бокал вина, гречишный чай, домашний лимонад Меню добавим чуть попозже:) Немного о правилах и особенностях: — если у тебя есть аллергии, или тебе хочется прийти на определенный показ, но позиции из меню тебе не подходят, напиши; — нельзя приобрести дополнительный алкоголь и конечно же нельзя прийти со своим; — в Палатах живёт Герцог, это кот (не особо подходит к людям) — в случае аллергии, просьба учитывать это; — свободная рассадка и, как гласит название проекта, — можно быть едва знакомыми, но хорошо провести время вместе — и да, есть великая вероятность, что рядом с тобой будут сидеть незнакомцы; — если ты пришёл к нам в свой день рождения или привёл с собой сюрпризом именниника/цу, не стесняйся сообщить об этом заранее — организуют приятный сюрприз.

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