Всё начинается с малого: нервного симптома, брошенной в пылу ссоры фразы, куска ливерной колбасы… Человека без работы и жалования. Множатся обиды и недопонимания, напряжение нарастает и, кажется, нет иного выхода кроме как поставить точку в своем существовании. Остаётся лишь решить — стоит ли жить или нет? Или всё же жизнь даже самого маленького человека дороже самых громких слов?