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  1. Москва
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В чем виновата колбаса?

СДТ, Живописная улица, 30к2

Начало:

Завершение:

999₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Всё начинается с малого: нервного симптома, брошенной в пылу ссоры фразы, куска ливерной колбасы… Человека без работы и жалования. Множатся обиды и недопонимания, напряжение нарастает и, кажется, нет иного выхода кроме как поставить точку в своем существовании. Остаётся лишь решить — стоит ли жить или нет? Или всё же жизнь даже самого маленького человека дороже самых громких слов?

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