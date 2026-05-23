Возраст 18+
Спектакли
Про событие
Всё начинается с малого: нервного симптома, брошенной в пылу ссоры фразы, куска ливерной колбасы… Человека без работы и жалования. Множатся обиды и недопонимания, напряжение нарастает и, кажется, нет иного выхода кроме как поставить точку в своем существовании. Остаётся лишь решить — стоит ли жить или нет? Или всё же жизнь даже самого маленького человека дороже самых громких слов?
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи