Тебя ждут лучшие гастрономические сочетания и увлекательные дегустации от шеф повара ресторана «Каспийка» и сомелье винного проекта Any wine. Меню ужина: — Тарама с икрой форели — Салат Манго-креветки — Ньокки с осьминогом — Десерт «Бутерброд с икрой» Дегустационный винный сет: — Высокий берег классика выдержанное, Экстра брют розе, Россия — Новый Свет Рислинг Кюве де Престиж, Россия — Луис Гунтрум Рейнхессен Рислинг, Германия — Трес Аркуш Уайт Порто, Португалия