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Ужин с дегустацией вина «Любовь и море»

Мясницкая улица, 24/7с2

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6500₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Тебя ждут лучшие гастрономические сочетания и увлекательные дегустации от шеф повара ресторана «Каспийка» и сомелье винного проекта Any wine. Меню ужина: — Тарама с икрой форели — Салат Манго-креветки — Ньокки с осьминогом — Десерт «Бутерброд с икрой» Дегустационный винный сет: — Высокий берег классика выдержанное, Экстра брют розе, Россия — Новый Свет Рислинг Кюве де Престиж, Россия — Луис Гунтрум Рейнхессен Рислинг, Германия — Трес Аркуш Уайт Порто, Португалия

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