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Ужин «Голод и изобилие» в гранд-кафе «Шануар»

Шануар, Тверской бульвар, 26

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Завершение:

от 14900₽ до 24800₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Гранд-кафе «Шануар» представит новый авторский гастрономический сет-исследование из 12 курсов от Эдуарда Архипова. Сет состоит из двух глав: первая часть — голод. Здесь аскетична подача, а в основе блюд доступные природные ресурсы. Вторая часть — изобилие. Она обращена к еде, которая подавалась на столы в богатых домах. Стоимость сета 14900р. Стоимость винного сопровождения: 9900р. Бронировать места необходимо заранее Сбор гостей в 19.00 Доступен бесплатный valet-паркинг.

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