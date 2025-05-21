Гранд-кафе «Шануар» представит новый авторский гастрономический сет-исследование из 12 курсов от Эдуарда Архипова. Сет состоит из двух глав: первая часть — голод. Здесь аскетична подача, а в основе блюд доступные природные ресурсы. Вторая часть — изобилие. Она обращена к еде, которая подавалась на столы в богатых домах. Стоимость сета 14900р. Стоимость винного сопровождения: 9900р. Бронировать места необходимо заранее Сбор гостей в 19.00 Доступен бесплатный valet-паркинг.