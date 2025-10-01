Есть ли что-нибудь святого в этом мире? Да или нет? Философская комедия «Ужаленные». С одной стороны — детектив, с другой стороны — абсурд, с третьей стороны — семейная драма. И вот внутри этих жанров вдруг звучат главные вопросы: Что такое ответственность? Любовь? Семья? Может ли быть любовь к двум людям одновременно? «Ужаленные» — это спектакль о любви, о вере и о том, как одно невинное событие ломает и полностью переворачивает жизни трёх героев. Где был Маркус в прошлый понедельник? — это самый важный вопрос для Марка, Иосифа и Елены. Поверить в то, что Маркус способен быть в двух местах одновременно — значит поверить и принять существование чуда в нашей жизни. Легче принять ложь друга и измену жены, чем проявление чуда.