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Уютный показ «Ранго» + чайная церемония

Locus Solus
Малая Юшуньская улица, 1

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 12+
Кино

Про событие

Просмотр и обсуждение за чашкой ароматного китайского чая фильм «Ранго» — необычную анимационную историю, которая притворяется весёлым вестерном, но на деле оказывается куда глубже. Хамелеон Ранго живёт в террариуме и считает себя героем, которому никак не удаётся проявить себя. Но когда он внезапно оказывается в городке Грязь, у него появляется такая возможность. Ранго провозглашает себя борцом за справедливость и начинает вести себя как шериф на Диком Западе. Он ещё не знает, что быть хорошим парнем в этих краях — не самая завидная участь. Запись в VK

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