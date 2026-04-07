Просмотр и обсуждение за чашкой ароматного китайского чая фильм «Ранго» — необычную анимационную историю, которая притворяется весёлым вестерном, но на деле оказывается куда глубже. Хамелеон Ранго живёт в террариуме и считает себя героем, которому никак не удаётся проявить себя. Но когда он внезапно оказывается в городке Грязь, у него появляется такая возможность. Ранго провозглашает себя борцом за справедливость и начинает вести себя как шериф на Диком Западе. Он ещё не знает, что быть хорошим парнем в этих краях — не самая завидная участь. Запись в VK