Просмотр и обсуждение за чашкой ароматного китайского чая фильм «Крупная рыба» — трогательная и волшебная притча о жизни, памяти и силе воображения. На протяжении всей жизни Уилла Блума его отец Эд рассказывал ему невероятные и абсурдные истории, которые якобы произошли с ним. Когда Уилл узнаёт, что отец болен раком и скоро умрёт, он вместе с женой возвращается к Эду спустя три года разлуки. Чувствуя, что он вовсе не знает отца, сын пытается разгадать тайну Эдварда Блума. Через невероятные истории, яркие образы и фантазии раскрывается не столько реальность, сколько то, как человек хочет быть понятым и запомненным. Запись в VK