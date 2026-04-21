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Уютный показ «Крупная рыба» + чайная церемония

Locus Solus
Малая Юшуньская улица, 1

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 12+
Кино

Про событие

Просмотр и обсуждение за чашкой ароматного китайского чая фильм «Крупная рыба» — трогательная и волшебная притча о жизни, памяти и силе воображения. На протяжении всей жизни Уилла Блума его отец Эд рассказывал ему невероятные и абсурдные истории, которые якобы произошли с ним. Когда Уилл узнаёт, что отец болен раком и скоро умрёт, он вместе с женой возвращается к Эду спустя три года разлуки. Чувствуя, что он вовсе не знает отца, сын пытается разгадать тайну Эдварда Блума. Через невероятные истории, яркие образы и фантазии раскрывается не столько реальность, сколько то, как человек хочет быть понятым и запомненным. Запись в VK

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