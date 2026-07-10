Просмотр фильма с лекцией и вкусняшками. «Французский поцелуй» в оригинале с русскими субтитрами. Тебя ждёт: • Лекция о кинокартине и её режиссёре • Камерный просмотр фильма на большом экране • Интерактив: Лёгкое обсуждение + памятный приз для самого активного участника • Разнообразное меню бара и спешл-напитки в тематике фильма. А ещё фотографируют гостей в конце сеанса, поэтому незабываемые кадры на память тебе обеспечены. Билеты 1000р. (парные билеты — 1900р.)