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Уютный киновечер в интеллигентном баре

Спутник, Большой Дровяной переулок, 8с1

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

Просмотр фильма с лекцией и вкусняшками. «Французский поцелуй» в оригинале с русскими субтитрами. Тебя ждёт: • Лекция о кинокартине и её режиссёре • Камерный просмотр фильма на большом экране • Интерактив: Лёгкое обсуждение + памятный приз для самого активного участника • Разнообразное меню бара и спешл-напитки в тематике фильма. А ещё фотографируют гостей в конце сеанса, поэтому незабываемые кадры на память тебе обеспечены. Билеты 1000р. (парные билеты — 1900р.)

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