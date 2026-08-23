Просмотр фильма «Человек-паук 2» и параллельно сделаешь крутые пины из бисера на булавке. Тебя ждёт спокойный творческий вечер: устраивайся поудобнее, включай фильм и плети свой пин. Все материалы уже будут ждать тебя в Топи: бисер булавки схемы Ничего приносить с собой не нужно — всё входит в стоимость. Опыт не требуется — покажут, как всё делать, и помогут в процессе, если что-то не будет получаться. Что будешь делать? Смотреть один из самых любимых фильмов о Человеке-пауке — с атмосферой нулевых, Нью-Йорком, экшеном и той самой супергеройской ностальгией. Плести пины на булавке, болтать, обсуждать фильм и просто проводить уютный вечер за рукоделием в приятной компании.