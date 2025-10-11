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Уютная встреча: настолки и общение

1-я Тверская-Ямская улица, 16/23с1

Начало:

Завершение:

1020₽
Возраст 18+
Игры

Про событие

Иногда именно за чашкой ароматного чая и партией в «Имаджинариум» начинаются самые тёплые знакомства. Смех, уют, неожиданные разговоры — то, чего так не хватает в большом городе. Три часа лёгкости, игр и славного общения. В программе: Много общения и знакомств: интересные вопросы, смех и активная коммуникация. Этот блок поможет лучше раскрыться и познакомиться друг с другом. Настольные игры в компании: энергия и сплочение. Будут игры на любой вкус и веселье. Тебя ждёт увлекательный сюжет и неожиданные повороты. Игра закрывашка: неожиданная правда для тебя и тёплые эмоции. Этот момент подарит опыт обратной связи и покажет что думают другие люди о тебе. Бонус: доступ в общий чатик для всех участников для продолжения общения и рассказа о себе. Запись в тг организатору. Стоимость: Тариф Ц (4р/мин) + 300р

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