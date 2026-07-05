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Утренник х Кардио Рейв

Пионерский пруд

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 6+
Вечеринки

Про событие

Утро, где можно бегать, плавать, греться в сауне, танцевать и хорошо начинать свой день!:) План такой: — Все собираются у пляжа и бегут 4 км в медленном темпе — Плавание в пруду с чистой и прогретой солнцем водой — Расслабление в сауне — Танцы под диджей-сеты — При желании, можно будет забронировать лежак Дресс-код: спортивный Вход бесплатный. Для участия — зарегистрируйся в боте и присоединяйся к сообществу. Там можно найти напарника для пробежек, тренировок и компанию на рейв. Встречи будут проводится всё лето по воскресеньям с 9:00 до 12:00 в Парке Горького у Пионерского пруда.

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