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Утоп1я: Ты с ума сошёл?

fabula HQ, Самокатная улица, 4с1, территория бывшего завода «Кристалл»

Начало:

Завершение:

от 2500₽ до 4299₽
Возраст 18+
Выставки
Концерты
Вечеринки

Про событие

Всего на одну ночь индустриальное пространство превратится в зону тотальной цифровой ностальгии. Здесь объединили андеграундный саунд, нейро-визуал, дизайнеров и танцоров в единый опыт в духе Веб 1.0. Вечером: Концертная лайв-программа, маркет Ночью: Вечеринка, пол дэнс шоу, арт-инсталляции и погружение в сеть.

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