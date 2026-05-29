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Про событие
Всего на одну ночь индустриальное пространство превратится в зону тотальной цифровой ностальгии. Здесь объединили андеграундный саунд, нейро-визуал, дизайнеров и танцоров в единый опыт в духе Веб 1.0. Вечером: Концертная лайв-программа, маркет Ночью: Вечеринка, пол дэнс шоу, арт-инсталляции и погружение в сеть.
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