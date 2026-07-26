ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Условная красная линия

Set Projects, 1-й Хвостов переулок, 3Ас2, помещение 106 домофон: 106

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Выставки

Про событие

Название выставки отсылает к градостроительному понятию «красная линия», разделяющей общественное и частное. В работах Владислава Семенкова этот термин становится метафорой современного человека на пересечении индивидуального опыта и глобальных событий. Особенность новой серии — контрастные линии по краям холстов, создающие ощущение наблюдения из укрытия. Это делает зрителя одновременно свидетелем и участником событий, заставляя задуматься о роли в реальности. Специально для выставки команда галереи оформила пространство строительной плёнкой, отсылающей к градостроительной тематике проекта и создающей эффект ноль-пространства. График работы галереи ВТ, СР, ЧТ | 14.00 – 19.00 ВС | 14.00 – 17.00

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Экосообщества сегодня
Экосообщества сегодня
до

300₽

Айвазовский. Ожившие полотна
Айвазовский. Ожившие полотна
до

1000₽

Сон в музее
Популярное
Сон в музее
до

от 1400₽

Только не говори маме
Только не говори маме
до

700₽

Мастер-класс по живописи «Подсолнухи»
Мастер-класс по живописи «Подсолнухи»

3500₽

Арт-вечеринка с золотом
Арт-вечеринка с золотом

3900₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста