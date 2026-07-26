Название выставки отсылает к градостроительному понятию «красная линия», разделяющей общественное и частное. В работах Владислава Семенкова этот термин становится метафорой современного человека на пересечении индивидуального опыта и глобальных событий. Особенность новой серии — контрастные линии по краям холстов, создающие ощущение наблюдения из укрытия. Это делает зрителя одновременно свидетелем и участником событий, заставляя задуматься о роли в реальности. Специально для выставки команда галереи оформила пространство строительной плёнкой, отсылающей к градостроительной тематике проекта и создающей эффект ноль-пространства. График работы галереи ВТ, СР, ЧТ | 14.00 – 19.00 ВС | 14.00 – 17.00