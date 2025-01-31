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Усируся и Yngsad

ул Гончарная 7/4

Начало:

Завершение:

от 700₽ до 800₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Пока белым одеялом кутает Москву зима, и нам так не хватает тепла и нужных слов, музыка сможет согреть и обнять. 31 января казанские группы Усируся и Yngsad отправят тебя в путешествие по своим песням, в которых можно потеряться, погрустить, покричать и посмеяться, задуматься и может даже немного поплакать. Тепло и искренне. Это не просто концерт, это встреча с старым другом, которого ты давно не видел. Переживать всё это мы будет в Доме Силы.

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