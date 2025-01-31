Пока белым одеялом кутает Москву зима, и нам так не хватает тепла и нужных слов, музыка сможет согреть и обнять. 31 января казанские группы Усируся и Yngsad отправят тебя в путешествие по своим песням, в которых можно потеряться, погрустить, покричать и посмеяться, задуматься и может даже немного поплакать. Тепло и искренне. Это не просто концерт, это встреча с старым другом, которого ты давно не видел. Переживать всё это мы будет в Доме Силы.