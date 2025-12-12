В старинной усадьбе XVIII века неоклассика и джаз сплетутся в тонкий, почти интуитивный диалог — вдохновлённый атмосферой Рождественской ночи. Тебя ждёт — музыкальная программа «Рождественские сны», вдохновлённая атмосферой которыая вдохновлена дореволюционным наследием, атмосферой домашних музыкальных вечеров и театральной поэтикой Гоголя. Здесь оживают сказочные истории, рождественские чудеса и забытая нежность зимних встреч. Ты насладишься глубоким и мягким вокалом Милы Динерштейн, который в сочетании с изысканными аранжировками Алисы Шестуновой создаст неповторимую атмосферу рождества, где каждое слово и интонация дышат теплом и светом. А в тонких аранжировках Алисы Шестуновой переплетаются прозрачность неоклассики и импровизационная свобода джаза, а гитара добавляет музыке камерности, уюта и лёгкой интимности. В залах галереи зазвучат нежные струнные и бархатистый голос винтажного рояля Ronisch. Сбор гостей: 18:00 Начало концерта: 18:30 В стоимость входит приветственный бокал вина и лёгкие закуски.