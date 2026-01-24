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Усадьба Джаз: «Jazz Noir. Дэвид Линч»

Другое Дело
Старая Басманная, 15Ас4

Начало:

Завершение:

2950₽
Возраст 18+
Кино
Концерты
Еда

Про событие

24 января празднуют день рождения Дэвида Линча и приглашаем погрузиться в его мир — странный, притягательный и тревожно-красивый. Разольют по бокалам красное вино и зажгут свечи, зал окутает атмосфера джаз-нуара, а на экране, словно обрывки сна, будут вспыхивать кадры из фильмов Дэвида Линча. Музыка в фильмах Линча — это не сопровождение, а отдельное произведение искусства, самостоятельный герой повествования. Она открывает потайные двери, ведёт сквозь страх, нежность и гипноз. Анджело Бадаламенти, Джул Боксвелл, Дэвид Боуи, This Mortal Coil — композиторы и исполнители, с которыми Линч создавал свои звуковые миры, где медленные темы тянутся, как сон, а простая мелодия становится знаком судьбы. В программе, посвящённой Дэвиду Линчу, прозвучат культовые темы из Twin Peaks, Mulholland Drive, Fire Walk With Me, Blue Velvet, Lost Highway, Eraserhead, The Elephant Man — это музыка, которую невозможно спутать ни с чем. Когда в концертном зале зазвучит винтажный рояль, тягучий контрабас и барабаны, время слегка замедлится, а привычные очертания вещей станут зыбкими. В стоимость билета входит приветственный бокал вина.

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